Spider-Man: Homecoming, il look alternativo del costume di Spidey in un nuovo concept

Il conceptual artist Ryan Meinerding ha diffuso online via Twitter un concept da lui realizzato per, il cinecomic Marvel attualmente nelle nostre sale.

Nell’opera, disponibile qui sotto, possiamo dare uno sguardo ad un look alternativo del costume di Spidey (in seguito scartato) ispirato al design pensato da Dan Slott e Ryan Stegman (Superior Spider-Man).

LEGGI ANCHE

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.