Il cammino del DCEU, l’universo cinematografico della DC, non sia mai stato contrassegnato da una certa “pace” è abbastanza risaputo. In mezzo alle polemiche legate all’accoglimento critico delle pellicole di(L’Uomo d’Acciaio, Batman v Superman) e alla (poco confortante) cronaca dal dietro le quinte di, passando per i cambi di direzione al vertice del progetto fino ad arrivare all’abbandono della regia dida parte diper via della tragedia che ha colpito la sua famiglia, l’unica nota lieta (oltre agli incassi del già citato Suicide Squad) è stato il cinecomic di Patty Jenkins interpretato da Gal Gadot, ovvero

Che qualcosa non stesse funzionando anche intorno al nuovo film solitario di Batman era chiaro già da un po’. Quantomeno dal momento in cui Ben Affleck, dapprima collegato alla pellicola in qualità di regista, co-sceneggiatore e protagonista, è finito per essere “solo” il protagonista del film, passato nelle mani di Matt Reeves. Quest’ultimo, fresco del successo di The War – Il Pianeta delle Scimmie, aveva già avuto modo di dichiarare tutto il suo entusiasmo al pensiero di lavorare col collega, per poi specificare che la sceneggiatura della pellicola realizzata da Affleck e dal fidato Chris Terrio sarebbe stata accantonata e rifatta da capo.

Il nuovo report pubblicato dall’Hollywood Reporter proietta ulteriori ombre sul futuro di Ben Affleck all’interno del DCEU.

Una fonte avrebbe rivelato all’autorevole magazine che in seno alla Warner si sta già pensando a un modo per accompagnare alla porta, con delicatezza, questa nuova incarnazione di Batman per mezzo di un cambiamento che sarà affrontato, in qualche maniera ancora non meglio definita, in uno dei prossimi film targati DC. L’Hollywood Reporter spiega che la mossa potrebbe avvenire proprio nel Batman di Matt Reeves, anche in relazione al fatto che il premio Oscar per Argo nel mese di agosto toccherà quota 45 anni, un’eta che a parte rarissime eccezioni (si veda il caso del cinquantaduenne Robert Downey Jr. nell’Universo Cinematografico della Marvel) mal si concilia con le necessità seriali di progetti cinematografici a lungo termine come quelli dei cosiddetti “shared universe” di celluloide.

Quello che non è, ovviamente, ancora del tutto chiaro è come avverrà l’eventuale avvicendamento. Le ipotesi in ballo sono molteplici. C’è quella del recasting, c’è quella dei molteplici Batman, c’è quella di Dick Grayson (AKA Robin) investito a nuovo Crociato di Gotham, c’è quella in stile Batman Beyond, la popolare e amatissima serie tv in cui un Bruce Wayne ormai anziano allena e elegge a suo apprendista un giovane uomo di nome Terry McGinnis.

Ma al momento si tratta solo ed esclusivamente di speculazioni.

Ovviamente terremo gli occhi bene aperti in attesa di tutti gli sviluppi del caso…