Netflix ha diffuso online il nuovo trailer (anche in italiano) di, il film poliziesco / fantasy diretto da(Suicide Squad) con protagonisti. L’uscita del trailer arriva in contemporanea con il lungo panel che si è tenuto in Sala H (la prima volta per Netflix) al Comic-Con di San Diego: noi eravamo presenti, e nel nostro live blogging potete leggere la descrizione della scena d’azione esclusiva che è stata mostrata al pubblico

Potete vedere il trailer qui di seguito:

Eccolo anche in inglese:

Dalla sinossi:

Ambientato in un presente alternativo in cui umani, orchi, elfi e fate convivono dall’inizio dei tempi, il thriller d’azione di David Ayer (Suicide Squad) segue le vicende di due poliziotti unici nel loro genere. Ward, un uomo (Will Smith), e Jakoby, un orco (Joel Edgerton), si imbarcano in un pattugliamento notturno che cambierà il futuro del mondo così come lo conoscevano. Lottando contro le proprie differenze e i terribili attacchi dei loro nemici, i due poliziotti dovranno lavorare insieme per proteggere una giovane elfa e una preziosa reliquia che, se cadesse nelle mani sbagliate, potrebbe distruggere ogni cosa.

Bright è in arrivo a dicembre, solo su Netflix. Il regista è David Ayer (Suicide Squad) e tra gli interpreti figurano Will Smith (Men in Black), Joel Edgerton (Il grande Gatsby), Noomi Rapace (Uomini che odiano le donne), Lucy Fry (22.11.63), Edgar Ramirez (Hands of Stone, Zero Dark Thirty), Margaret Cho (Drop Dead Diva) e Ike Barinholtz (Suicide Squad). Il film è scritto da Max Landis (Chronicle) e prodotto da Ayer, Eric Newman (Narcos) e Bryan Unkeless (Hunger Games).

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!