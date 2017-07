Durante una proiezione di Dunkirk corredata da Botta&Risposta col pubblico tenutasi al Lincoln Center di New York, Christopher Nolan è tornato brevemente a parlare di Netflix , sostanzialmente nello stesso giorno in cui Indiewire pubblicava l’intervista in cui il filmmaker definiva come “insensata” la politica del colosso online in materia di distribuzione cinematografica.

Nel corso dell’incontro, Nolan ha ammesso di usare raramente Netflix quando si tratta di guardare un film a casa e di preferire l’impiego dei Blu-ray.

Come noto, l’opinione del filmmaker britannico verso Netflix non è propriamente all’insegna dell’entusiasimo:

Netflix ha una bizzarra avversione verso il supporto delle uscite cinematografiche. Hanno questa politica insensata secondo la quale tutto deve essere simultaneamente diffuso e fruito in streaming, un modello chiaramente insostenibile per un’adeguata presentazione e proposta cinematografica. Non stanno neanche tentando di mettere piede in questa arena e per me stanno perdendo una gigantesca opportunità.

