In uno speciale dedicato alle – generalmente – scarse performance avute nel primo semestre del 2017 da alcune delle franchise più popolari e su cui le varie major hanno puntato parecchio, l’Hollywood Reporter cita un dato interessante circa il futuro di

Stando al magazine, il box office di Alien: Covenant (232 milioni di dollari a fronte dei 97 spesi per il budget, Prumetheus era arrivato a 403 worldwide) starebbe portando la Fox a rivedere i piani per i seguiti della pellicola che Ridley Scott intende girare. Non sono ancora chiare le dinamiche di questo “riesame”: l’Hollywood Reporter specifica solo che tali valutazioni verranno effettuate dallo studio mentre Scott è impegnato con le riprese di All the Money in the World prima e The Cartel poi.

GUARDA ANCHE

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La sinossi ufficiale di Alien Covenant:

Ridley Scott ritorna nell’universo da lui creato in Alien con Alien: Covenant, il secondo capitolo della trilogia prequel iniziata con Prometheus e che si collegherà direttamente all’opera di fantascienza del 1979. Diretta verso un pianeta remoto ai confini estremi della galassia, la ciurma della navicella Covenant scopre un presunto paradiso inesplorato che in realtà è un mondo oscuro e pericoloso. L’unico abitante è il “sintetico” David (Michael Fassbender), sopravvissuto della fallimentare spedizione Prometheus.

Nel cast Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Alexander England e Benjamin Rigby. Le riprese del film sono iniziate ad aprile 2016 e si sono svolte in Australia e Nuova Zelanda. La sceneggiatura è di Jack Paglen e Michael Green. Il film è uscito il 19 maggio negli USA e l’11 maggio in Italia.