Sono arrivati i primi dati d’incasso di venerdì negli Stati Uniti, e sembra che come anticipato dalle anteprime di giovedìsi prepari a vincere il weekend con un risultato leggermente al di sopra delle proiezioni iniziali.

Con 19.8 milioni di dollari, la pellicola dovrebbe infatti chiudere il weekend intorno ai 50 milioni di dollari, uno dei migliori esordi per un film di guerra negli ultimi decenni e soprattutto in linea con il lancio di Interstellar (mentre Inception aprì con 62.8 milioni di dollari). Ottimo l’esordio in IMAX (4.7 milioni di dollari), mentre ricordiamo che alcune sale propongono la pellicola anche in premium large format in pellicola a 70mm. Costata 150 milioni di dollari, la pellicola ha già incassato circa 8.6 milioni nei primi due giorni di proiezione fuori dagli USA.

Buon successo per Girl Trip della Universal, che incassa 11.6 milioni di dollari venerdì e si prepara a raccogliere 28 milioni di dollari in tre giorni, il miglior esordio dell’anno per una commedia VM.

Flop preannunciato invece per Valerian e la Città dei Mille Pianeti, che con 6.5 milioni di dollari invassati venerdì si prepara a raccogliere 16/18 milioni in tre giorni, un decimo del suo budget.

Fonte: pro.boxoffice