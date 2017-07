La questione intorno al DCEU si sta facendo piuttosto calda nelle ultime ore dopo la presunta intenzione della Warner Bros. di sostituire Ben Affleck come Batman e le riprese aggiuntive di Justice League più ampie del previsto.

Nonostante questo il panel della Warner che si terrà oggi nella sala H al Comic-Con di San Diego è alle porte e il regista Zack Snyder ha voluto augurare buona fortuna via Twitter a tutto il team di Justice League che salirà sul palco:

Excited for the JL team as they descend upon the awesome fans packed into #HallH tomorrow. Sending my best! #UniteTheLeague #SDCC2017 — Zack Snyder (@ZackSnyder) 22 luglio 2017

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film arriverà nelle sale il 23 novembre 2017.