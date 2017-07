Siamo stati particolarmente fortunati. Abbiamo avuto una prima bozza che era buona, ma siamo poi passati attraverso una fase creativa nella quale film di supereroi come Logan o Deadpool hanno aperto molte porte, per tutti noi. Stiamo cercando di fare qualcosa che inizialmente non ci era consentito. Quei film hanno letteralmente spalancato dei portoni, quindi stiamo ripensando il progetto.

Nel corso del Comic-Con di San Diego la Fox non ha fornito ulteriori dettagli circa i lavori di Deadpool 2, Nuovi Mutanti o X-Men: Dark Phoenix. Yahoo ha tuttavia raggiunto(che è nel cast di Kingsman – Il Cerchio d’Oro) per chiedere aggiornamenti in merito al progetto di. Come dichiarato dall’attore:

Parole che, forse, potrebbero implicare l’eventualità che Gambit possa puntare a un rating R proprio come l’ultimo film dedicato a Wolverine o come l’avventura del Mercenario Chiacchierone. Tuttavia, Tatum ha anche avuto modo di aggiungere:

Non siamo ancora a quel livello, perché io adoravo Gambit quando ero un bambino. Non vorrei rinunciare necessariamente al PG-13.

Il progetto, lo ricordiamo, è ancora in divenire: al film sono stati legati temporaneamente i nomi di Rupert Wyatt e Doug Liman, non più coinvolti. Alcune indiscrezioni, non confermate, parlano dell’eventualità che Frank Darabont possa prendere in carico la regia redigendo un nuovo script di suo pugno. Al momento, non rimane che attendere ulteriori informazioni.

