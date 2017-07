I costumi sono un aspetto molto importante all’interno di un lungometraggio o di un prodotto che si impegna a raccontare una storia.

Il canale You Tube Now You See It ha realizzato un interessante video saggio incentrato proprio sul costume design, enfatizzando la sua importanza all’interno di una produzione cinematografica.

Lo potete vedere qui di seguito:

FONTE: GeekTyrant