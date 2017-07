TMZ a riportare la notizia del decesso , avvenuto venerdì a Palo Alto, di John Heard, che molti ricorderanno come il papà di Kevin McCallister in

Heard, nato a Washington il 7 marzo del 1945, sarebbe stato trovato senza vita in una stanza d’albergo da un’addetta alle pulizie. La polizia sarebbe stata avvisata dell’emergenza medica in corso, ma l’attore, che aveva 72 anni, è stato dichiarato morto presso la struttura. Le cause della morte non sono ancora note.

John Heard si trovava presso l’hotel dopo un piccolo intervento alla schiena effettuato mercoledì.

Il suo ruolo più celebre è stato di certo quello di Peter McCallister nei due Mamma ho Perso l’Aereo, ma è apparso anche in altri popolari film quali Big, Nel Centro del Mirino, Il Rapporto Pelican fino ad arrivare al primo Sharknado.