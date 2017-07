Spider-Man: Homecoming, il look alternativo del costume “fatto in casa” di Spidey in un nuovo concept

Un nuovo concept art realizzato da Ryan Meinerding perci mostra un look alternativo del costume “fatto in casa” di Peter Parker/Spidey ispirato al look dei fumetti di “Scarlet Spider”.

Potete ammirare l’opera qui sotto:

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.