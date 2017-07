) è alle prese con l’era glaciale nel primo trailer di, prodotto dalla Sony Pictures.

Ambientato 20.000 anni fa, il film vede protagonista Zeta (Smit-McPhee) un giovane che si risveglia da solo e svariate miglia lontano da casa dopo un’incidente avvenuto durante una caccia al bisonte. Incontrerà un lupo solitario, Alpha, abbandonato dal suo branco. Insieme, dovranno fare squadra per sopravvivere.

Fanno parte del cast anche Natassia Malthe (Elektra, This Means War), Leonor Varela (Blade II, Agents of Shield), Jóhannes Haukur Jóhannesson (Game of Thrones, Atomica Bionda), Mercedes de la Zerda (The War – Il pianeta delle scimmie) e Jens Hultén (Mission: Impossible – Rogue Nation).

Diretto da Albert Hughes (The Book of Eli) e scritto da Daniele Sebastian Wiedenhaupt, Alpha, sarà nelle sale americane dal 2 marzo del 2018.

Fonte: CS