Nel corso del Comic-Con di San Diego, i Marvel Studios hanno svelato diverse locandine di

Dopo il panel di ieri sera in sala H, durante il quale è stato mostrato il teaser trailer del film (già visto alla D23, ecco la descrizione), è stato diffuso il terzo e ultimo poster (che include un Captain America barbuto, una Vedova Nera bionda e un Groot adolescente): le tre locandine ora compongono un grande quadro d’insieme.

La versione ufficiale di questo quadro non è stata ancora pubblicata online, ma qui sotto potete vedere una composizione (la sostituiremo con quella ufficiale):

#InfinityWar has added a new poster and we have a beautiful collage! Seriously will try and find these and frame them! pic.twitter.com/FKcRtBqsoO

