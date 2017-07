Continuano a non convincere gli incassi italiani di questa seconda metà di giugno. Il weekend appena trascorso ha segnato un calo deciso rispetto a un anno fa, conancora in prima posizione con 720mila euro e un totale di 6.4 milioni di euro. È solo uno dei tre film che hanno ottenuto una media superiore ai mille euro nei tre giorni (e uno lo ha fatto per un soffio).

Seconda posizione per The War – il Pianeta delle Scimmie, che incassa 568mila euro e sale a 2.2 milioni di euro complessivi. Al terzo posto apre USS Indianapolis, con 265mila euro (che diventano quasi 300mila in cinque giorni), seguito dall’altra nuova uscita Prima di Domani, che incassa 264mila euro (305mila in cinque giorni). Chiude la top-five Transformers – l’Ultimo Cavaliere, con 82mila euro e un totale di 4.5 milioni di euro.

Al sesto posto Wish Upon raccoglie 45mila euro, per un totale di 159mila euro. Settima posizione per 2:22 – Il Destino è già Scritto, con 39mila euro e 881mila euro complessivi, mentre all’ottavo posto Black Butterfly incassa 35mila euro e sale a 159mila euro complessivi.

Chiudono la top-ten Chips, con soli 31mila euro in quattro giorni (ma era un’uscita tecnica), e Savva, con 27mila euro in quattro giorni.