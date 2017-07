Come previsto, èa conquistare la vetta della classifica del weekend negli Stati Uniti.

Il film di Christopher Nolan incassa 50.5 milioni di dollari in tre giorni, di cui il 23% (11.7 milioni) proveniente dalle 402 sale IMAX sparse in tutto il nordamerica. Apprezzato dalla critica e dal pubblico (come dimostra il CinemaScore A-), Dunkirk dovrebbe tenere piuttosto bene nelle prossime settimane, in particolare nei circuiti “premium large format” che lo hanno promosso tanto. Grazie al risultato di questo weekend, comunque, la Warner Bros. è diventata la terza major a superare il miliardo di dollari in incassi statunitensi quest’anno dopo Disney e Universal.

Altri 55.4 milioni Dunkirk li ha raccolti in 46 mercati internazionali, aprendo al primo posto in Gran Bretagna (12.4 milioni), Francia, Russia, Spagna, Corea del Sud e Australia. Nelle 231 sale IMAX internazionali il film ha incassato 7 milioni di dollari.

Tornando agli USA, al secondo posto apre Girls Trip, che con 30.3 milioni di dollari in 2.591 cinema ottiene il miglior esordio dell’anno per una commedia vietata ai minori; è anche già un successo essendo costato solo 19 milioni.

Cala di un altro 50% Spider-Man: Homecoming, scendendo al terzo posto e incassando altri 22 milioni di dollari: 251 i milioni incassati finora negli USA dall’Uomo Ragno. Fuori dagli USA il film ha raccolto altri 33.2 milioni di dollari, portandosi a un totale globale di 570 milioni.

Al quarto posto troviamo The War – Il Pianeta delle Scimmie, che scivola di più del 60% e incassa altri 20.4 milioni di dollari: 97.7 i milioni incassati dal film in dieci giorni.

Debutta al quinto posto Valerian e la Città dei Mille Pianeti: flop annunciato negli USA, il film di Luc Besson incassa solo 17 milioni a fronte di un budget di oltre 180 milioni di dollari. EuropaCorp dovrebbe aver coperto buona parte di esso con le prevendite internazionali, ma questa performance rimane una delusione.

La classifica prosegue con Cattivissimo Me 3 (12.7 milioni, 213.3 milioni complessivi, 727.4 in tutto il mondo), Baby Driver (6 milioni, 84.2 milioni complessivi) e The Big Sick (5 milioni, 24.5 milioni complessivi). Al settimo posto Wonder Woman ha di che festeggiare: con 4.6 milioni di dollari sale a 389 milioni di dollari negli USA dopo due mesi di sfruttamento, diventando il maggiore incasso dell’estate (batte Guardiani della Galassia Vol. 2, a 387 milioni). In tutto il mondo il film ha toccato i 780 milioni complessivi.

Chiude la top-ten Wish Upon, con 2.4 milioni e 10.5 milioni complessivi.