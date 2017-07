Il leggendarioera al Comic-Con per presentare il suo Xerxes: The Fall Of The House of Darius And The Rise Of Alexander e l’edizione da collezione di The Dark Knight III: The Master Race.

In questa occasione, in un’intervista rilasciata a Deadline, ha avuto modo di parlare dell’attuale ondata di cinecomic.

Questo è il periodo migliore per quel che riguarda i cinecomic. In passato ci sono stati questi spiragli di sole col Superman di Christopher Reeve. Ma era solo un raggio di sole. Poi col passare degli anni ci sono stati alti e bassi, ma adesso guardate cosa abbiamo per le mani. E Wonder Woman è il gioiello della corona […] Questa pellicola ha affrontato ogni cosa alla giusta maniera. L’attrice israeliana Gal Gadot non è solo meravigliosamente bella, ma è eroica e se la cava perfettamente col costume. Poi c’è Chris Pine, colui che è stato anche il Capitano Kirk, nei panni di Steve Trevor. Ci sono i nazisti cattivi che funzionano sempre. Sono riusciti a dare forma a questo film d’avventura energico e movimentato a cui hanno aggiunto una mitologia genuina. I segmenti ambientati a Themyscira toglievano letteralmente il fiato. Connie Nielsen nei panni della madre di Wonder Woman è strepitosa.

Miller ammette di aver apprezzato anche Spider-Man: Homecoming:

È divertente. Se da una parte ho trovato Wonder Woman così coinvolgente e mozzafiato, con Spider-Man mi sono sentito come un ragazzino che si diverte insieme a lui. Hanno avuto davvero fortuna a trovare questo attore come Spider-Man […] È davvero un ottimo periodo per i cinefumetti, senza ombra di dubbio. È come se fossero tornati e tutti stessero cavalcando quest’onda con l’intenzione di portare a tutti la gioia di questo filone e perdere il bagaglio di cinismo.

Vi ricordiamo che lo scorso novembre a Lucca anche noi avevamo avuto la possibilità di intervistare Frank Miller e di parlare, fra le altre cose, anche di cinema.