Netflix ha avuto una presenza importante quest’anno al Comic-Con di San Diego. Sia sul fronte televisivo ( Defenders Stranger Things ) che su quello cinematografico ( Bright e Death Note ) il servizio di streaming ha tenuto per la prima volta nella sua storia dei panel nell’ambita Sala H del centro congressi, e l’impressione è che sia arrivato per restarci. Intorno al centro congressi, poi, Netflix ha letteralmente invaso l’Hilton Gaslamp Hotel, allestendo diverse attività: esposizioni ed esperienze VR per Stranger Things , photo-opportunity pere un grande allestimento per

Proprio di quest’ultimo vi parliamo in questo articolo: non si è trattato di un allestimento elaborato come quello, per esempio, di Blade Runner 2049, ma comunque nelle due grandi stanze dedicate al blockbuster action/fantasy di David Ayer con Will Smith e Joel Edgerton sono state ricostruite alcune ambientazioni del film, con oggetti di scena e i costumi dei protagonisti.

Potete vedere le nostre immagini qui sotto!