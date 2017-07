È stato lo stesso M. Night Shyamalan a segnalare che Sarah Paulson (American Horror Story e prossimamente in Ocean’s 18 e in The Papers di Steven Spielberg) è entrata a far parte del cast di

La notizia è stata diffusa tramite il tweet qua sotto:

Incredibly fortunate to round out our iconic cast of actors on #Glass… @MsSarahPaulson will be joining us. #powerhouse — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) July 24, 2017

Vi ricordiamo che l’uscita di Glass è prevista per il 18 gennaio del 2019 e che la pellicola andrà a unire gli eventi di Split con quelli di Unbreakable. Jason Blum, il produttore della pellicola, ha anche spiegato che contrariamente a quello che avviene con i progetti della Blumhouse, il thriller avrà un budget più tradizionale.

Nel cast, come confermato dal regista, torneranno Bruce Willis nei panni di David Dunn insieme a James McAvoy in quelli di Kevin Wendell Crumb (e le sue molteplici personalità). Anya Taylor-Joy riprenderà il ruolo di Casey Cooke e Samuel L. Jackson quello di Elijah Price aka Mr. Glass.

Ecco la trama: