Intervistato da Entertainment Tonight Canada in merito alla sua partecipazione aha avuto modo di rispondere ad alcune domande circa la sua incursione nell’Universo Cinematografico DC nei panni del Joker, apparso in. Sappiamo, a oggi, che sono molti i progetti in preparazione per il futuro. Leto sarà nuovamente coinvolto?

Al momento, l’attore ha fornito una risposta abbastanza vaga:

Parlare del futuro del Joker è come parlare di Fight Club. È la prima regola [del Fight Club, dunque “Non parlate mai del Fight Club”].

Non è un mistero che Leto sia rimasto abbastanza deluso dal forte taglio, in sala di montaggio, delle sequenze che in Suicide Squad mettevano in risalto la sua performance. Non è dunque chiaro, al momento, se l’attore possa fare ritorno in lungometraggi futuri come Gotham City Sirens o lo stesso sequel di Suicide Squad.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Questa la sinossi del film:

È bello essere cattivi! Raggruppa una squadra composta dai più cattivi, pericolosi e galeotti supervillain, fornisci loro l’arsenale più potente a disposizione del governo e spediscili in missione per sconfiggere una misteriosa, enigmatica entità. L’ufficiale dell’Intelligence americana, Amanda Waller, ha individuato un ristretto manipolo di malvagi individui, gente che non ha nulla da perdere. Tuttavia, quando capiranno che non sono stati scelti per avere successo, ma per essere incolpati quando falliranno inevitabilmente, cosa cercherà di fare questa Suicide Squad? Morirà provandoci o ciascun deciderà per sé?

La pellicola, diretta da David Ayer, è uscita nelle sale americane il 5 agosto e il 13 agosto in Italia.

Nel cast del film Will Smith (Deadshot); Joel Kinnaman (Rick Flagg); Margot Robbie (Harley Quinn); Jared Leto (Joker); Jai Courtney (Boomerang); Cara Delevingne (Enchantress); Viola Davis (Amanda Waller); Jay Hernandez, Common, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Karen Fukuhara, Adam Beach, Scott Eastwood, Ike Barinholtz.

Scritto e diretto da David Ayer, il film è basato sul fumetto ideato originariamente da Robert Kanigher e Ross Andru nel 1959.

Fonte: CBM