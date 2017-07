“Questa mi pare una sfida”.

Mai mettere in discussione le capacità di Dawyne “The Rock” Johnson, mai mettere in dubbio il fatto che non possa portare a termine i vari impegni della sua agenda giornaliera. Anche se questa prevede il volare da Los Angeles a Roma per il restauro di un affresco, passando per un esame della propria linea fashion in Giappone e un selfie preso… nello spazio!

È questo il tema del nuovo spot Apple che ha come protagonista il granitico, e sempre autoironico, The Rock.

Potete vederlo qua sotto!