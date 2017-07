A pochi giorni dalla conferenza di presentazione della 74esima edizione del Festival di Venezia sono state annunciate le quattro giurie internazionali delle sezioni Venezia 74, Orizzonti, Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” e Venice Virtual Reality.

Le andiamo a elencare:

VENEZIA 74 – Presidente: Annette Bening

la regista e sceneggiatrice ungherese Ildikó Enyedi

il regista, produttore e sceneggiatore messicano Michel Franco

l’attrice inglese Rebecca Hall

l’attrice Anna Mouglalis

il critico cinematografico anglo-australiano David Stratton

l’attrice Jasmine Trinca

il regista e sceneggiatore inglese Edgar Wright

il regista, produttore e sceneggiatore Yonfan

La Giuria Venezia 74 assegnerà ai lungometraggi in Concorso i seguenti premi ufficiali: Leone d’Oro per il miglior film, Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria, Leone d’Argento – Premio per la migliore regia, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Premio per la migliore sceneggiatura, Premio Speciale della Giuria, Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente.

ORIZZONTI – Presidente: Gianni Amelio

la regista iraniana Rakhshan Banietemad

la regista statunitense Ami Canaan Mann

il regista, sceneggiatore e curatore irlandese-scozzese Mark Cousins

lo sceneggiatore, architetto e curatore artistico argentino Andrés Duprat

la regista e sceneggiatrice belga Fien Troch

la sceneggiatrice e regista francese Rebecca Zlotowski

La Giuria Orizzonti assegnerà – senza possibilità di ex-aequo – i seguenti premi: Premio Orizzonti per il miglior film, Premio Orizzonti per la migliore regia, Premio Speciale della Giuria Orizzonti, Premio Orizzonti per la miglior interpretazione maschile, Premio Orizzonti per la migliore interpretazione femminile, Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura, Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio.

PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA “LUIGI DE LAURENTIIS” – Presidente: Benoit Jacquot

il critico, professore e programmatore cinematografico inglese Geoff Andrew

l’attrice italiana Greta Scarano

il regista greco Yorgos Zois

La Giuria del Premio Venezia Opera Prima assegnerà senza possibilità di ex aequo, tra tutte le opere prime di lungometraggio presenti nelle diverse sezioni competitive della Mostra (Selezione ufficiale e Sezioni Autonome e Parallele), il Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”, e un premio di 100.000 USD, messi a disposizione da Filmauro, che sarà suddiviso in parti uguali tra il regista e il produttore.

VENICE VIRTUAL REALITY – presidente: John Landis

la sceneggiatrice e regista francese Céline Sciamma

l’attore e regista Ricky Tognazzi

La Giuria Venice Virtual Reality assegnerà i seguenti premi: Miglior Film VR, Gran Premio della Giuria VR, Premio per la Migliore Creatività VR.

VENEZIA CLASSICI



Inoltre, come già annunciato, il regista italiano Giuseppe Piccioni (Fuori dal mondo, Luce dei miei occhi, Questi giorni) sarà il Presidente della Giuria di studenti di cinema che assegnerà i premi Venezia Classici per il Miglior Film Restaurato e per il Miglior Documentario Sul Cinema.