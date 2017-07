È da marzo che il film di Barbie prodotto dalla Sony è fermo: dopo mesi di sviluppo conin veste di sceneggiatrice (insieme alla sorella) e di protagonista, il progetto ha subito una battuta d’arresto dopo l’abbandono dell’attrice a causa di “altri impegni” (motivazione che ha destato non pochi sospetti ma che pare fosse collegata alla promozione della commedia Snatched).

Ora Variety rivela che il film è pronto a ripartire con un nuovo volto per la protagonista: Anne Hathaway.

L’attrice premio Oscar è in trattative, così come la regista australiana Alethea Jones. La Sony al momento non ha voluto commentare la notizia, limitandosi a segnalare che si tratta di trattative iniziali. Le riprese dovevano partire il 23 giugno prima che la Schumer abbandonasse, l’intenzione è quella di partire quanto prima e rispettare la data di uscita già fissata per il 29 giugno 2018, anche perché la Mattel ha già messo in produzione merchandise del film.

Non è chiaro se la sceneggiatura della Schumer rimarrà in uso o verrà rifatta.

Alla produzione del film Walter F. Parkes, Laurie MacDonald e Amy Pascal.