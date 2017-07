Durante il Comic-Con di San Diego,ha rilasciato un’intervista a Comicbook.com in cui ha avuto modo di parlare die del quarto episodio ancora senza titolo.

Il co-regista ha rivelato l’obbiettivo principale per lo sviluppo dei due progetti:

Sono entrambi film giganteschi, ma è importante per entrambi le pellicole riuscire a distinguersi l’una dall’altra. È importante che abbiano delle tonalità e dei registri narrativi differenti per sorprendere il pubblico. Abbiamo lavorato sodo in tal senso con gli scrittori Christopher Markus e Stephen McFeeley.

Russo ha poi rivelato che le riprese del kolossal cominceranno presto:

Una roba folle, abbiamo terminato le riprese del primo film una settimana fa e cominceremo le riprese del quarto fra due settimane.

Gli Avengers torneranno in due film che saranno girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso dell’anno. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.