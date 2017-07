Durante ilabbiamo appreso, grazie alle dichiarazioni di Ivan Reitman , che i piani per il prosieguo della franchise di Ghostbusters sono ancora in essere e, addirittura, viene anche ventilata la possibilità di “riportare in vita” in un nuovo film Harold Ramis grazie al computer.

L’Hollywood Reporter ha avuto modo di parlare con la figlia di Harols Ramis, Violet Ramis Stiel, per conoscere la sua opinione in materia.

È una cosa bizzarra. Personalmente mi rimane difficile credere alla possibilità che il pubblico possa apprezzare la cosa, ma chi può dirlo. La tecnologia oggigiorno è straordinaria.

Poi, quando le viene chiesto in modo più diretto se per lei sia ok il poter rivedere il padre sul grande schermo, spiega:

Cerco di provare a pensare a quale sarebbe stata la sua opinione. Se è fatto bene e funziona, allora va bene. Ma se c’è un problema, meglio di no.

