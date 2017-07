Che la situazione delle riprese difosse alquanto ingarbugliata era ormai palese.

Come sapete se leggete BadTaste con assiduità, quando riportiamo rumour giunti da fonti affidabili come, ad esempio, Variety e l’Hollywood Reporter, siamo interessati ad offrire una panoramica imparziale di ciò che accade (o si suppone stia accadendo) nel retroscena produttivo di una pellicola. In questa fase, non c’è e non deve esserci spazio per considerazioni di matrice artistica e critica. Quelle verranno fatte il giorno in cui avremo modo di vedere il lungometraggio in questione durante l’apposita proiezione per la stampa.

Nel caso del qua citato Justice League, gli indizi relativi al fatto che la portata delle riprese aggiuntive fosse alquanto rilevante, nonostante le rassicurazioni di Charles Roven fatte durante il junket di Wonder Woman, erano molteplici.

Nei giorni scorsi abbiamo discusso del report pubblicato dall’Hollywood Reporter secondo cui la sessione addizionale supervisionata da Joss Whedon, subentrato a Zack Snyder dopo la tragedia familiare accaduta a quest’ultimo, sottolineando come alcuni leak fotografici dai set avessero lasciato intendere allestimenti decisamente impegnativi (qua e qua). Poi è toccato al tema dei crediti per la regia della pellicola che, attualmente, sono condivisi da Zack Snyder e Joss Whedon.

Nelle ore scorse anche Variety è entrato nel merito della vicenda spiegando che lo studio sarebbe deciso a evitare il ripetersi di una situazione in stile “Suicide Squad” e starebbe spendendo una cifra considerevole, intorno ai 25 milioni di dollari, per i reshoot di Justice League. Se ben ricordate, la pellicola di David Ayer è andata incontro a una impegnativa sessione di riprese aggiuntive che, malgrado le rosee intenzioni, non ha migliorato affatto la struttura narrativa di una pellicola “complicata”. La Warner sarebbe sì rimasta soddisfatta dall’esito economico del film, il successo al box office è incontrovertibile, ma non dall’accoglienza da parte dei media. La major non intende in alcun modo rivivere una circostanza analoga e, per questo, non sta esitando a spendere un quantitativo di dollari ben superiore a quello che di solito viene destinato a operazioni di questo tipo (normalmente fra i 7 e i 10 milioni di dollari per una, massimo due settimane di lavorazione). Svariate fonti avrebbero rivelato a Variety che il lavoro di Joss Whedon è effettivamente mirato a “rinvigorire” i dialoghi (il filmmaker è noto per la sua abilità nella creazione di scambi sagaci fra i personaggi). Le set pieces dirette da Zack Snyder sarebbero utilizzabili, ma mancherebbe il “tessuto connettivo” fra di esse ed è lì che i reshoot starebbero insistendo.

Le agende delle star coinvolte starebbero poi complicando la questione e innalzando i costi della cosa. Ben Affleck e Gal Gadot non sono attualmente impegnati in alcun film e sono più facilmente gestibili, ma altri, come Ezra Miller e Henry Cavill, sono impegnati nelle riprese di altri blockbuster e la cosa si fa più complicata. L’interprete di Flash ha già iniziato il lavoro sul sequel di Animali Fantastici e Dove Trovarli, ma, trattandosi di un’altra produzione Warner, la gestione delle due agende è coordinabile in maniera più agevole. Diversa la storia di Henry Cavill, anche per una curiosità di carattere meramente estetico. L’attore inglese sta girando il sesto episodio di Mission: Impossible 6 dove interpreta un personaggio che ha i baffi. Nel fare avanti e indietro fra i due set, non ha potuto rasarsi, per ragioni contrattuali legate al blockbuster Paramount, e ha dovuto girare tutte le sue scene con tanto di baffi… che verranno poi rimossi digitalmente dalle scene in cui compare il suo Superman.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile 2016 per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.

Nel film ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film arriverà nelle sale il 23 novembre 2017.