Spider-Man: Homecoming, gli sceneggiatori parlano di una battuta tagliata riguardante le ragnatele

Direttamente da Yahoo Movies gli sceneggiatori diJohn Francis Daley e Jonathan Goldstein hanno avuto modo di parlare di molti aspetti del cinecomic Marvel, uno di questi riguarda le ragnatele.

Nella trilogia di Sam Raimi le ragnatele di Spidey venivano direttamente prodotte dal suo corpo, mentre in questo nuovo lungometraggio diretto da Jon Watts sono artificiali. Gli sceneggiatori hanno svelato che dal film è stata tagliata una battuta che faceva riferimento proprio alla natura delle ragnatele e ai film di Raimi. La scena, ovviamente, vedeva coinvolto Peter e il suo amico Ned dopo che quest’ultimo scopriva la vera identità di Spider-Man:

L’unica battuta che abbiamo tagliato era: “Le ragnatele vengono fuori dal tuo corpo?, e Peter rispondeva tipo, “Io non sono un mostro”.

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.

Nel cast Tom Holland, Marisa Tomei (Zia May), Zendaya, Laura Harrier, Tony Revolori, Michael Barbieri, Kenneth Choi, Donald Glover, Angourie Rice, Michael Keaton. La pellicola non racconterà le origini del personaggio, ma si concentrerà sugli anni del liceo di un Peter Parker già in azione. Il film è co-prodotto da Kevin Feige assieme al suo team di esperti della Marvel, e da Amy Pascal, che ha supervisionato il lancio del franchise per la Sony 13 anni fa. Insieme, collaborano a una nuova direzione creativa per il lancia ragnatele. Sony Pictures continuerà a finanziare e distribuire i film della saga, e sarà ancora proprietaria dei diritti di sfruttamento del personaggio, mantenendo il controllo creativo finale.

