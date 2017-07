Come riportato da IndieWire,starebbe tuttora lavorando a un progetto segreto con

Non dovrebbe passare molto, tuttavia, prima che Jonze possa rompere il silenzio su ciò che lo sta tenendo professionalmente impegnato e sulla collaborazione con le due star. Il regista è stato avvistato al FYF Fest a Los Angeles durante il weekend, mentre filmava alcune sequenze della performance di Frank Ocean, durante la quale è apparso anche Brad Pitt.

È la seconda volta in pochi giorni che Jonze viene avvistato al lavoro con Ocean. Due settimane fa, i due si trovavano al Lovebox festival a Londra. Non è ancora chiaro se il progetto possa trattarsi di un documentario, di un video musicale o di altro. Per il momento, non resta che rimanere in attesa.

Qui di seguito le immagini di Pitt durante la performance di Ocean:

