La 20th Century Fox ha acquistato i diritti sul romanzodi imminente pubblicazione, scritto da

La sceneggiatura del progetto cinematografico tratto dal libro sarà curata da Justin Haythe (Revolutionary Road). Si tratterà di un thriller psicologico con protagonisti due novelli sposi, Alice e Jake, che decidono di unirsi a un misterioso gruppo noto come The Pact. Lo scopo del gruppo sembra semplice: tenere i matrimoni solidi e felici. Tuttavia i due scopriranno che l’adesione a The Pact, proprio come un matrimonio, è per la vita. Così, ciò che doveva essere il matrimonio dei loro sogni si trasforma in un incubo.

Negli Stati Uniti Richmond è già autrice di bestseller come Golden State, The Year of the Fog e No One You Know. The Marriage Pact sarà tradotto in ben 27 lingue diverse.

