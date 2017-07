Mi ha sempre affascinato il dualismo tra Hulk e Banner, e vedere come i loro cervelli possano essere interconnessi. Possiamo vedere qualche volta Hulk con un po’ della voce di Banner? Possiamo vedere Banner con un po’ della personalità di Hulk? […] Credo che in questo film vedremo, per la prima volta, una vera e propria lotta tra i due per il controllo del corpo. Hulk che parla è un’idea che naturalmente esiste nei fumetti, ma credevo che fosse un elemento che i fan avrebbero voluto vedere anche al cinema,

Uno degli aspetti più interessanti del nuovo trailer diè la voce di Hulk, che sentiamo articolare chiaramente alcune parole durante una conversazione con Thor. Durante il Comic-Con di San Diego, Taika Waititi ha avuto modo di affrontare la questione commentando:

Il film, come saprete, adatterà alcuni elementi presenti in Planet Hulk. Circa invece il riarrangiamento di molti elementi presente nei fumetti, Waititi ha avuto modo di spiegare:

Ci sono Korg e Miek, due personaggi di Planet Hulk. Una differenza è che vedremo il Gran Maestro governare Sakaar, e non il Re Rosso. Non faccio molta attenzione a queste cose. Ciò che cerco di fare è creare personaggi e storie ganze, anziché dire “Dev’essere tutto come nel fumetto!”. Anche perché credo che ci si possa ritrovare nei guai quando non si ha la possibilità di riadattare creativamente le cose.

Dalla sinossi del film:

In Thor: Ragnarok dei Marvel Studios, troviamo Thor, senza il suo potente martello, imprigionato dall’altro lato dell’Universo e alle prese con una lotta contro il tempo per tornare ad Asgard e bloccare Ragnarok – la distruzione del suo pianeta e la fine della civiltà asgardiana – per mano di una potente, nuova minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un mortale scontro nell’arena dei gladiatori che lo porrà contro il suo ex- alleato e amico, l’Incredibile Hulk!

Thor: Ragnarok sarà l’ultimo della trilogia di Thor. Scritto da Christopher Yost e Craig Kyle, riprenderà dal finale di Thor: the Dark World, in cui veniva rivelato che Loki (Tom Hiddleston) aveva segretamente preso il trono Asgardiano camuffandosi da Odino. Diretto da Taiki Waititi, il film è girato in Australia a partire dal 4 luglio 2016.

Nel cast di ritorno Chris Hemsworth nei panni di Thor, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hilddeston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Mark Ruffalo (Hulk) e Anthony Hopkins (Odino).

Tra le new entry, invece, Cate Blanchett, che sarà la cattiva del film Hela; Jeff Goldblum sarà l’eccentrico Gran Maestro; Tessa Thompson (“Creed,” “Selma”) sarà Valchiria e Karl Urban, invece, interpreterà Skurge.

Dal 25 ottobre nei cinema italiani.

