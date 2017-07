È l’Hollywood Reporter a rivelare cheè al momento in trattative per un ruolo in, adattamento de fumetto della Valiant Entertainment. Il film sarà diretto da Dave Wilson, collaboratore di Tim Miller durante i lavori di Deadpool e regista di molte sequenze di videogiochi come Halo 2, Mass Effect 2 e BioShock Infinite.

A Leto sarebbe stato formalmente offerto il ruolo principale.

Lo script sarà di Eric Heisserer (Arrival). La vicenda narrerà di un soldato ucciso e riportato in vita grazie a una tecnologia potenziante che fa ampio uso di nanotecnologie.

Leto, come saprete, ha vinto un Oscar per Dallas Buyers Club e ha interpretato Joker in Suicide Squad. Ha diretto il documentario Artifact nel 2012 ed è parte della band Thirty Seconds to Mars.

