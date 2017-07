In, sequel del monster movie del 2014, come sappiamo, faranno la loro comparsa anche altri tipi di mostri, tra cui anche, l’enorme falena kaiju.

A conferma di ciò l’account Twitter dell’organizzazione segreta Monarch (già vista sia in Godzilla che in Kong: Skull Island) ha diffuso in rete un immagine virale che mostra un bassorilievo rappresentante proprio l’enorme mostro alato.

Unlocked: File Classificato Monarch #63061 – Tempio della Falena, Yucca Province – E. Russell #MonarchSighting.

Ecco l’immagine:

Unlocked: Monarch Classified File #63061 – Temple of the Moth, Yucca Province – E. Russell #MonarchSighting pic.twitter.com/bCSAomvpCM — [MONARCH] (@MonarchSciences) 22 luglio 2017

Diretto da Michael Dougherty, il film vedrà nel cast Vera Farmiga, Ken Watanabe e Sally Hawkins (questi ultimi due già visti in Godzilla), Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Thomas Middleditch, Charles Dance, O’Shea Jackson Jr., Aisha Hinds, Zhang Ziyi e Elizabeth Ludlow.

Il nuovo film seguirà gli sforzi eroici dell’agenzia cripto-zoologica Monarch nell’affrontare un gruppo di mostri di dimensioni gigantesche: Godzilla si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi definitiva, il mostro a tre teste King Ghidorah. Queste antiche super-creature (considerate bestie mitologiche) faranno il loro ritorno puntando alla supremazia e lasciando l’esistenza umana appesa a un filo.

Scritto da Zach Shields, il film verrà prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Brian Rogers e Thomas Tull, con Barry H. Waldman, Zach Shields, Yoshimitsu Banno e Kenji Okuhira come produttori esecutivi e Alexandra Mendes co-produttrice per la Legendary.