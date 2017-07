Kevin Feige: due personaggi dell’UCM potrebbero non tornare molto presto

Spoiler

Attenzione: contiene spoiler sui personaggi di Spider-Man: Homecoming

Spider-Man: Homecoming è al momento a quota 575 milioni di dollari di incassi a livello globale e l’Universo Cinematografico Marvel ha in cantiere vari titoli pronti a debuttare al cinema nei prossimi anni.

Il film con Tom Holland ha sorpreso i fan con il personaggio di Michelle e il plot twist relativo a “MJ” presente verso la fine del film. Tuttavia, la potenziale espansione del personaggio interpretato da Zendaya non sembra, almeno per il momento, un’opzione presente sulla scrivania di Kevin Feige. Proprio il presidente dei Marvel Studios, nel corso di un’intervista a IGN, ha dichiarato:

Dopo 22 film, dopo l’Avengers ancora senza titolo del 2019, sembra che vogliate tornare a un livello più terreno, e chi meglio può contribuire a un simile riassestamento se non Peter Parker? [Peter] sarà la persona che vi prenderà per mano e vi accompagnerà nella prossima incarnazione dell’UCM.

Alla domanda se personaggi come “MJ” o zia May (Marisa Tomei) saranno inclusi in Avengers: Infinity War, Feige sembra aver dato risposta negativa. In merito a quando potremo rivedere le due sul grande schermo, il capo del Marvel Studios ha dichiarato:

Credo che ci potrebbe volere qualche anno.

È dunque abbastanza plausibile che le due non appaiano nei prossimi film dedicati ai Vendicatori, mentre è praticamente scontata la loro presenza nel sequel di Spider-Man: Homecoming, i cui lavori di preparazione dovrebbero iniziare a breve.

LEGGI ANCHE

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.

Nel cast Tom Holland, Marisa Tomei (Zia May), Zendaya, Laura Harrier, Tony Revolori, Michael Barbieri, Kenneth Choi, Donald Glover, Angourie Rice, Michael Keaton. La pellicola non racconterà le origini del personaggio, ma si concentrerà sugli anni del liceo di un Peter Parker già in azione. Il film è co-prodotto da Kevin Feige assieme al suo team di esperti della Marvel, e da Amy Pascal, che ha supervisionato il lancio del franchise per la Sony 13 anni fa. Insieme, collaborano a una nuova direzione creativa per il lancia ragnatele. Sony Pictures continuerà a finanziare e distribuire i film della saga, e sarà ancora proprietaria dei diritti di sfruttamento del personaggio, mantenendo il controllo creativo finale.

Fonte: IGN