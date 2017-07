Sono iniziate a Vancouver le riprese di, con protagonista

La trama del film segue la vicenda di un professore che, dopo una diagnosi che gli cambia la vita, decide di buttare al vento le convenzioni seguite fino ad allora e di lasciarsi trasportare da un profondo senso di libertà e da un pizzico di follia.

Diretto da Wayne Roberts, il film è prodotto da Brian Kavanaugh-Jones (Sinister, Midnight Special) e Greg Shapiro (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty).

Fanno parte del cast anche Danny Huston (Wonder Woman), Rosemarie DeWitt (La La Land, Rachel’s Getting Married), Zoey Deutch (Everybody Wants Some, The Disaster Artist), Devon Terrell (Barry) e Odessa Young (Looking for Grace, The Daughter).

Fonte: CS