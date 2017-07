sta pensando a una nuova Trilogia per il rilancio della saga di

La notizia giunge grazie a un’intervista concessa dal filmmaker a News.com.au in cui ha spiegato:

La questione è: la franchise ha dato tutto quello che aveva da dare o c’è lo spazio di manovra necessario a rinfrescare il tutto? Per questo sto discutendo con David Ellison, che detiene i diritti di sfruttamento globale del marchio in attesa che quelli americani tornino nelle mie mani nell’arco di un anno e mezzo in base alle leggi statunitensi sul copyright, di quello che possiamo fare con la saga. Ora come ora siamo orientati a un arco narrativo in tre film che possa reinventare il brand.

I diritti di Terminator erano stati comprati a Cannes nel 2011 per 20 milioni di dollari dalla sorella di David Ellison, Megan, tramite la sua società di produzione, la Annapurna.

James Cameron, ai tempi del primo Terminator, aveva dalla sua solo la regia di Piraña Paura, per cui aveva venduto i diritti della pellicola e della sceneggiatura alla produttrice (e sua futura moglie) Gale Ann Hurd per un solo dollaro, inserendo però una clausola che impediva qualsiasi possibilità di licenziamento o rimozione dalla regia. Nonché il ritorno del franchise nelle sue mani nel 2019. Sarà interessante vedere come si configurerà l’eventuale collaborazione fra il leggendario filmmaker e la Skydance.