All’interno dell’UCM il primo, nel 2011, ha avuto una durata di 114 minuti. Due anni dopo,ha avuto una durata di poco inferiore, ovvero 112 minuti., al momento, ha una durata di 100 minuti.

Se non fossero aggiunte altre sequenze di materiale girato, ora come ora il film di Taika Waititi si qualificherebbe come il film più corto dell’Universo Cinematografico Marvel. Sarebbe, difatti, di 12 minuti più corto de L’Incredibile Hulk del 2008.

Situazione opposta, invece, relativamente ai report riguardanti la presunta durata di Avengers: Infinity War che dovrebbe rivelarsi il film più lungo, a oggi, all’interno del franchise dei Marvel Studios. La durata del film dei fratelli Russo, difatti, dovrebbe superare i 150 minuti.

Parlando con Collider, Taika Waititi ha avuto modo di commentare l’attuale durata del terzo capitolo dedicato a Thor:

Al momento, al montaggio, abbiamo un film di 100 minuti. Non sarà un film molto lungo. Credo le storie siano migliori se lasci al pubblico la voglia di volerne ancora. Questo film si muoverà come una clip, con un sacco di roba che succede a ritmo serrato. Credo che la gente si sentirà comunque “esausta” alla fine, dopo essere stata trasportata in questo grosso viaggio. Non penso proprio ci serva un film di tre ore!

Dalla sinossi del film:

In Thor: Ragnarok dei Marvel Studios, troviamo Thor, senza il suo potente martello, imprigionato dall’altro lato dell’Universo e alle prese con una lotta contro il tempo per tornare ad Asgard e bloccare Ragnarok – la distruzione del suo pianeta e la fine della civiltà asgardiana – per mano di una potente, nuova minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un mortale scontro nell’arena dei gladiatori che lo porrà contro il suo ex- alleato e amico, l’Incredibile Hulk!

Thor: Ragnarok sarà l’ultimo della trilogia di Thor. Scritto da Christopher Yost e Craig Kyle, riprenderà dal finale di Thor: the Dark World, in cui veniva rivelato che Loki (Tom Hiddleston) aveva segretamente preso il trono Asgardiano camuffandosi da Odino. Diretto da Taiki Waititi, il film è girato in Australia a partire dal 4 luglio 2016.

Nel cast di ritorno Chris Hemsworth nei panni di Thor, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hilddeston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Mark Ruffalo (Hulk) e Anthony Hopkins (Odino).

Tra le new entry, invece, Cate Blanchett, che sarà la cattiva del film Hela; Jeff Goldblum sarà l’eccentrico Gran Maestro; Tessa Thompson (“Creed,” “Selma”) sarà Valchiria e Karl Urban, invece, interpreterà Skurge.

Dal 25 ottobre nei cinema italiani.

