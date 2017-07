Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La cronaca delè solitamente fatta anche da buffi aneddoti che vedono come protagoniste le star di Hollywood che si aggirano in incognito fra i visitatori dell’evento californiano.

Lupita Nyong’o, nel cast di Black Panther, ma anche dei nuovi Star Wars, ha rivelato con un video montaggio diffuso sul suo profilo Twitter Ufficiale di aver vagato fra i padiglioni del Comic-Con mascherata da Pink Ranger.

Potete vedere il divertente filmato qua sotto, in cui la possiamo vedere anche mentre indica una statuina di Maz Kanata, il personaggio che interpreta in Guerre Stellari.

Did you see me at Comic Con?! #SDCC2017 pic.twitter.com/9Vnx4ss96d

— Lupita Nyong’o (@Lupita_Nyongo) July 26, 2017