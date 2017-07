Il sito specifica che le riprese dovrebbero partire ad agosto alle Hawaii e in Colombia e che Charlie Hunnam (Sons of Anarchy), Garrett Hedlund (Mudbound) Pedro Pascal (Game of Thrones) sono in trattative per entrare a far parte del cast.

La trama dello script ruota intorno al confine tra Paraguay, Argentina e Brasile, ovvero la cosiddetta “tripla frontiera”, sotto il controllo della criminalità organizzata. Il premio Oscar Mahershala Ali, al momento, farebbe ancora parte del cast.