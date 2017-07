(Ghost In the Shell, Il Cavaliere Oscuro) sarebbe entrato a far parte del cast di, nuovo lungometraggio che scritto e diretto da(Una Spia e Mezzo) il cui cast già comprende Dwayne Johnson.

Seppur la trama del film rimanga ancora sotto chiave, il progetto è stato descritto come un thriller d’avventura ambientato in un mega-grattacielo in Cina, in stile Die Hard o L’Inferno di Cristallo (1974).

Beau Flynn (San Andreas, Viaggio nell’isola Misteriosa) produrrà il progetto con la FlynnPictureCo. insieme alla Seven Bucks Productions.

La release nelle sale americane è fissata per il 18 luglio 2018.

