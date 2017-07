Spider-Man: Homecoming, il secondo costume per Spidey realizzato da Tony Stark nelle nuove immagini ufficiali

Spoiler

L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUL FINALE DI SPIDER-MAN: HOMECOMING !

Online sono approdate nuove immagini provenienti dal backstage (e non) di Spider-Man: Homecoming, il cinecomic uscito nelle nostre sale a luglio.

In una di queste immagini possiamo dare uno sguardo ufficiale alla Iron Spider Suit, il nuovo costume realizzato da Tony Stark per Peter Parker (che rifiuta alla fine del film) e che quest’ultimo indossa nel teaser trailer di Avengers: Infinity War mostrato alla D23 e al Comic-Con di San Diego (qui trovate la nostra descrizione del trailer)

Trovate le immagini qui di seguito:

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.