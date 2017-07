Mancano poche settimane all’uscita di, il nuovo lavoro di Steven Soderbergh, negli Stati Uniti. Accolto positivamente dalla critica, il film sembra avere una sceneggiatura particolarmente solida scritta da Rebecca Blunt e acclamata da diversi critici.

Il problema è che a quanto pare Rebecca Blunt non esiste. Secondo The Hollywood Reporter, la Blunt non sarebbe una persona esistente, ma uno pseudonimo: le ipotesi più accreditate sono che il film sia stato scritto da Jules Asner (moglie di Soderbergh), dallo stesso regista oppure dal comico John Henson.

La vicenda rimane ancora avvolta nel mistero: l’Hollywood Reporter, che sottolinea come la stampa non abbia ricevuto alcun press kit (cosa abbastanza inconsueta), ha contattato il distributore Bleecker Street per avere informazioni sulla Blunt, ma l’azienda non ha voluto commentare. Sembra che nonostante alcuni membri del cast confermino di essersi scambiati delle mail con la sceneggiatrice, questa non sia mai stata vista da nessuno (complice la sua apparente residenza in Gran Bretagna) e non si sia mai presentata sul set durante le riprese.

Va detto che non è la prima volta che Soderbergh si diverte a giocare con gli pseudonimi: anche solo recentemente si è soprannominato Peter Andrews e Mary Ann Bernard quando ha curato la fotografia e il montaggio di Magic Mike XXL. Ma per quale motivo nascondere il vero nome dello sceneggiatore del film? Nel caso della Blunt o di Henson, si tratterebbe del loro primo lavoro nel cinema di un certo livello (entrambi lavorano da tempo nel canale di intrattenimento E!), mentre nel caso di Soderbergh (che non scrive una sceneggiatura da Solaris) potrebbe trattarsi solo di un vezzo.

Logan Lucky uscirà il 18 agosto 2017 negli USA.