Nel commento audio contenuto nel Blu-Ray di Power Rangers lo sceneggiatore del film John Gatkins e il regista Dean Israelite rivelano quale doveva essere, in origine, le scena dei titoli di coda.

L’edizione cinematografica ci mostra i ragazzi in punizione con l’insegnante che fa l’appello. A un certo punto pronuncia il nome di Tommy Oliver (storico personaggio della serie), ma nessuno risponde. La cinepresa ci mostra così la giacca del ragazzo appoggiata a una sedia.

Nella sequenza alternativa, il ragazzo avrebbe dovuto essere coinvolto in una rissa:

Doveva svolgersi in sala mensa. Un ragazzo diceva: “Oddio, cos’è successo?” e l’altro rispondeva: “Un litigio molto violento. Quel ragazzo nuovo è un pazzo”. “Stai parando di Tommy Oliver?” – “Già”.

Anche nella versione iniziale non avremmo visto il volto di Tommy:

Però non funzionava perché in tutto il film siamo stati nella mensa solamente per un secondo.

Il film è prodotto dalla Lionsgate e dalla Saban Films; alla sceneggiatura Ashley Miller e Zack Stenzt (X-Men: L’Inizio), mentre Roberto Orci si è occupato della produzione. La trama del film è incentrata, proprio come la serie originale, su un gruppo di cinque teenager che diventano difensori del Pianeta dopo aver ottenuto poteri extraterrestri.

Nel cast Dacre Montgomery (A Few Less Men) nei panni di Jason il Ranger Rosso, RJ Cyler (Me and Earl and the Dying Girl) come Billy il Ranger Blu, Naomi Scott (The 33) come Kimberly la Ranger Rosa, Becky G (Empire) come Trini la Ranger Gialla, Ludi Lin (Monster Hunt) come Zack il Ranger Nero, ed Elizabeth Banks come Rita Repulsa.