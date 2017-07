, il cinecomic dicon, è divenuto il fiore all’occhiello del DCEU.

Secondo un nuovo report pubblicato da Variety, lo studio sarebbe intenzionato a organizzare una costosa campagna For Your Consideration in maniera tale da spingere la pellicola alla prossima Notte degli Oscar come Miglior Film e Miglior Regia. Nessun regista di cinecomic, neanche Christopher Nolan, è stato mai nominato in questa categoria dove peraltro, a eccezione della statuetta vinta nel 2010 da Kathryn Bigelow per “The Hurt Locker”, hanno sempre trionfato registi di sesso maschile.

Se quanto pubblicato da Variety dovesse rivelarsi veritiero, lo studio si ritroverà a investire un notevole quantitativo di dollari per le spese più disparate: dalle classiche inserzioni pubblicitarie ai Dvd watermarkati per i giurati passando per i viaggi costa-a-costa dei talent in gara effettuati per “spingere” la pellicola con chi si occuperà poi di votare all’Academy.

Ecco la sinossi:

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un’isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.

Gal Gadot è protagonista del film su Wonder Woman uscito il 2 giugno 2017 (l’1 in Italia), diretto da Patty Jenkins. Nel cast anche Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e Lucy Davis. Lo script è firmato da Allan Heinberg e da Geoff Johns, su una storia di Zack Snyder e Allan Heinberg.

Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder, Deborah Snyder e Richard Suckle, mentre la produzione esecutiva è stata affidata a Rebecca Roven, Stephen Jones, Wesley Coller e Geoff Johns.