Disney Parks sta attualmente lavorando alla progettazione del primo hotel a tema Marvel situato in uno dei parchi Disney, in questo caso a Disneyland Paris.

L’hotel New York verrà infatti trasformato in un hotel a tema supereroistico (albergo a 4 stelle con 565 camere situato vicino a Disneytown): “Stiamo per realizzare un hotel a Disneyland Paris che renderebbe molto orgoglioso Tony Stark”, ha dichiarato Bob Chapek, presidente di Disney Parks alla D23, ” Sono entusiasta nell’annunciare che Hotel New York – The Art of Marvel trasporterà i nostri ospiti nell’impeccabile mondo dei supereroi tra cui Iron Man, gli Avengers, Spider-Man e tutti gli altri”.

L’hotel, come si evince dai primi concept arrivati online, conterrà moltissimi oggetti di scena e repliche ufficiali provenienti dia più disparati cinecomic Marvel.

Li potete vedere qui sotto:

FONTE: CBM