La Electric Entertainment ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di, dramma politico diretto da(Mai così vicini) in cuiveste i panni del 36° Presidente degli Stati Uniti, ovvero Lyndon B. Johnson.

Il film, basato su uno script di Joey Hartstone, si ambienta nel burrascoso periodo politico in cui Johnson si ritrovò dopo il tragico attentato che costò la vita al Presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy (In carica dal ’61 al ’63), avvenuto a Dallas il 22 novembre 1963. Come nuovo Presidente, Johnson dovette affrontare diverse battaglie politiche per il bene del proprio paese.

Del cast fanno parte anche Richard Jenkins, Bill Pullman, Jeffrey Donovan, Kim Allen e Jennifer Jason Leigh.

La Pellicola vedrà la luce nelle sale americane il 3 novembre. Ecco il trailer:

FONTE: CS