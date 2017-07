Grazie alla M2 Pictures possiamo dare uno sguardo al primo poster italiano di, pellicola che narra eventi precedenti ai fatti di Non Aprite Quella Porta.

Il film approderà in anteprima mondiale il 14 settembre nelle nostre sale. Potete ammirare il poster qui sotto:

Ecco la sinossi ufficiale:

Quattro adolescenti violenti, scappati da un ospedale psichiatrico, rapiscono una giovane infermiera e la portano con loro in un viaggio all’inferno inseguiti da un poliziotto altrettanto squilibrato in cerca di vendetta. Uno dei ragazzi è destinato a vivere eventi tragici e una serie di orrori che distruggeranno la sua mente per sempre trasformandolo in un mostro noto come Leatherface, o Faccia di cuoio.

Leatherface non è il primo prequel del franchise di Non Aprite Quella Porta. Già Non Aprite Quella Porta: L’Inizio (The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning) ha raccontato alcuni eventi precedenti a Non Aprite quella Porta del 2003. Il film originale, del 1974, è stato diretto da Tobe Hooper. A dirigere Leatherface troviamo i registi Julien Maury e Alexandre Bustillo. Nel cast troviamo Stephen Dorff, Vanessa Grasse (Roboshark), Sam Strike e Lili Taylor (L’Evocazione – The Conjuring).