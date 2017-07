Secondo quanto riportato da Deadline (American Gods, Orange is the New Black) sarebbe entrato a far parte del cast di, nuovo lungometraggio scritto e diretto da(Una Spia e Mezzo) il cui cast già comprende Dwayne Johnson e Chin Han (Ghost In the Shell).

La pellicola segue la vicenda dell’ex agente dell’FBI Will Ford (Johnson) specializzato nel recupero di ostaggi finito a lavorare per la sicurezza nei grattacieli. Incaricato della security di un grattacielo in Cina ritenuto il più sicuro del mondo, l’uomo dovrà affrontare un enorme incendio scoppiato all’interno dell’edificio, trovare i responsabili e salvare la propria famiglia.

Beau Flynn (San Andreas, Viaggio nell’isola Misteriosa) produrrà il progetto con la FlynnPictureCo. insieme alla Seven Bucks Productions.

La release nelle sale americane è fissata per il 18 luglio 2018.