Tra i tanti misteri che avvolgono il nuovo film su Batman con protagonistauno riguarda

Annunciato come villain del film alla fine del 2016, quando Ben Affleck era ancora alla regia, il personaggio doveva essere interpretato da Joe Manganiello. Diciamo doveva, perché al momento non è ancora chiaro se, un anno dopo, nella versione attuale del film Deathstroke ha ancora un ruolo, e se quel ruolo è ancora affidato a Manganiello.

I dubbi sono legittimi: nel corso dell’ultimo anno l’Universo Cinematografico DC ha cambiato forma e direzione sensibilmente, non solo per via dell’addio di Zack Snyder a Justice League (e l’insediamento di Joss Whedon non solo come regista delle riprese aggiuntive, ma forse come supervisore dell’intero DCEU) ma anche per l’ingresso di Matt Reeves come regista di Batman e potenziale supervisore di una nuova trilogia mettendo da parte lo script che doveva dirigere Affleck.

Ebbene, THR ha chiesto risposte a Manganiello stesso, che tuttavia non ha voluto darne:

Non lo so. O meglio, lo so ma non posso condividere alcuna informazione. So tutto ma non posso dire nulla.

L’attore non si sbilancia nemmeno sul quando sapremo qualcosa a riguardo, dopotutto il piano è di far uscire il film su Batman tra due anni e lo script è ancora in sviluppo.

L’idea che si stanno facendo in molti è che effettivamente il personaggio di Deathstroke sia stato ridimensionato e cambiato, e che forse pur essendo presente nel nuovo film non abbia la stessa importanza che aveva quando venne fatto l’annuncio del coinvolgimento di Manganiello. Il che però non esclude il suo coinvolgimento, anche perché c’era l’ipotesi concreta che comparisse già in Justice League.

