Sarà presentato a Venezia 74 nella sezione Orizzonti il nuovo film di Cosimo Gomez,, di cui oggi vi proponiamo la prima locandina ufficiale.

Il film, con Claudio Santamaria, Marco D’Amore e Sara Sagliocco, uscirà nelle sale a ottobre grazie a 01 Distribution e Rai Cinema.

Ecco la locandina seguita dalla sinossi.

Il Papero, Ballerina, Il Merda e Plissé si improvvisano rapinatori per il colpo che cambierà la loro vita. Non importa se il primo è senza gambe, Ballerina, la sua bellissima moglie, non ha le braccia, se Merda è un rasta tossico e Plissé un nano rapper. Sono solo dettagli. Per loro non ci sono ostacoli. Solo sogni. Anche se, dopo il colpo, le cose si complicano: ogni componente dell’improbabile banda sembra avere un piano tutto suo per tenersi il malloppo. Tutti fregano tutti senza nessuna pietà in una girandola di inseguimenti, cruente vendette, esecuzioni sanguinose e tradimenti incrociati.