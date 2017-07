Si avvicina l’uscita diin digital download (8 agosto) e home video (22 agosto) negli USA. Nell’attesa, la Disney ha diffuso una nuova featurette del film incentrata sull’indimenticabile colonna sonora, elemento importantissimo della riuscita del blockbuster di James Gunn che fa parte integrante della narrazione (basti pensare alla spettacolare scena iniziale).

Nel video scopriamo perché, per esempio, Gunn ha scelto The Chain dei Fleetwood Mac per due scene iconiche: “Riguarda i legami dell’amore, che potenzialmente si rompono o potenzialmente non si rompono. La prima volta che la sentiamo, la ‘catena’ sembra si stia rompendo. Ma l’ultima volta che la sentiamo è una delle più intense del film, e ci dimostra come questo legame non si romperà mai”.

Potete vedere l’estratto dei contenuti speciali qui sotto:

Step inside the soundtrack with director @JamesGunn. #GotGVol2 comes home to Digital Aug 8 and Blu-ray Aug 22:

Questa la sinossi ufficiale di Guardiani della Galassia Vol. 2:

Al ritmo dell’Awesome Mixtape #2, Guardiani della Galassia Vol. 2 prosegue narrando le avventure dei Guardiani mentre si inoltrano ai confini del cosmo. La squadra deve lottare per restare unita come una famiglia quando scopre i misteri sul vero padre di Peter Quill. Vecchi nemici diventeranno nuovi alleati e i personaggi preferiti dei fan tratti dai fumetti classici giungeranno in soccorso dei nostri eroi. L’Universo Cinematografico Marvel continua ad espandersi.

Nel film tornano Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn e Glenn Close. Tra le new entry Kurt Russell, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki e Chris Sullivan.

Il film è uscito il 25 aprile 2017 in Italia, il 5 maggio negli USA.