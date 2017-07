Dopo aver nominatomiglior regista del ventunesimo secolo, il sito americano Metacritic ha stilato un’altra classifica contenente coloro che, sempre secondo le medie presenti sul sito, possono essere considerati i venti peggiori registi in attività dal 2000 a oggi.

Per far parte della classifica, come primo requisito, occorre avere all’attivo almeno 4 film prodotti negli ultimi 17 anni. Al ventesimo posto, con una media di 35.5, c’è Frank Coraci, regista di titoli come Il Giro del Mondo in 80 Giorni del 2004. Sul podio, al secondo posto figura Uwe Boll, regista di molti adattamenti di titoli videoludici come Alone in the Dark, BloodRayne e Far Cry e di titoli come House of the Dead. Al primo posto, con una media di 14.5, troviamo Jason Friedberg e Aaron Seltzer, registi di titoli come 3ciento – Chi l’ha duro… la vince (Meet the Spartans) e Epic Movie.

Ecco la classifica stilata dal sito:

20. Frank Coraci

18. (tie) Brian Robbins

18. (tie) Raja Gosnell

17. Roger Kumble

16. Marcus Nispel

15. Peter Hyams

14. Renny Harlin

13. Garry Marshall

11. (tie) Dennie Gordon

11. (tie) Mark Steven Johnson

10. Jonathan Liebesman

09. Steven Brill

08. Dominic Sena

07. Dennis Dugan

06. John Whitesell

05. Roland Joffé

04. Brian Levant

03. Walt Becker

02. Uwe Boll

01. Jason Friedberg e Aaron Seltzer

Cosa ne pensate? Siete d’accordo con la classifica stilata da Metacritic? Ditecelo nei commenti!

Fonti: IW, Metacritic